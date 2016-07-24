NIT for You

ПАДагогическое колесо (от iPad) — отличный инструмент для планирования образовательной деятельности, соединивший в себе необходимые качества выпускника 21 века, таксономию Блума и современные информационные технологии.

ПАДагогическое колесо придумал Аллан Каррингтон (Австралия).

PadWheel_Poster_V4 — скачайте интерактивную версию колеса (http://designingoutcomes.com).

Плакат дает представление о том, как можно учителю использовать Падагогическое колесо в обучении.

Он содержит: 5 «подшипников» — пять аспектов, которые следует учитывать при планировании курса, темы, отдельного занятия;

иконки 124 приложений , которые могут быть использованы для решения тех или иных педагогических задач;

, которые могут быть использованы для решения тех или иных педагогических задач; критерии отбора приложений в соответствии с уровнями таксономии педагогических целей Блума в когнитивной сфере;

ссылки на ресурсы о модели П4 (SAMR), разъясняющие ее концепцию;

ссылки на ресурсы по иммерсивному обучению (англ.) в помощь учителю для разработки увлекательных проектов, способствующих развитию знаний учащихся и повышению мотивации. Плакат на русском языке опубликован в двух вариантах: Файл высокого разрешения (10,7 Мб), который можно распечатать в формате А2 или А3. Ссылка для скачивания 1.(10,7 Мб), который можно распечатать в формате А2 или А3. Ссылка для скачивания bit.ly/PWposterRUSHD Файл стандартного разрешения (1,7Мб) для использования на компьютере. Ссылка для скачивания 2.(1,7Мб)для использования на компьютере. Ссылка для скачивания bit.ly/PWposterRUS Все ссылки и иконки на плакате кликабельны. Кликнув на иконку приложения вы попадете в iTunes store на английском языке. Для того, чтобы попасть на страницу описания приложения на русском, достаточно в ссылке заменить au на ru (см. пример ссылки ниже)

«Суть не в приложениях, суть — в педагогике»

Назначение падагогического колеса – помочь педагогам думать – логически, последовательно, держа во внимании общую картину долгосрочных результатов – о том, для чего и как они используют мобильные приложения в преподавании. Падагогическое колесо – это образ мышления; это способ взглянуть на образование цифрового века, который соединяет возможности мобильных приложений, трансформацию обучения, мотивацию, развитие познавательных навыков и перспективные цели образования.

Колесо довольно легко использовать. Это простая схема, доступная каждому педагогу в его повседневной работе; она может использоваться для чего угодно: от планирования курса, занятия, развития конкретных навыков, до написания образовательных целей и проектирования индивидуальных видов деятельности. Суть в том, чтобы пользователь мог найти с помощью колеса лучшее решение стоящих перед ним задач, задавая себе вопросы о выборе и методах.

Главный принцип ПАДагогического колеса заключается в том, что именно пЕдагогика определяет выбор и использование тех или иных приложений. Всегда здорово познакомиться с новым крутым приложением или сервисом и решить применять его в классе, но прежде всего следует задаться вопросом, как это приложение может способствовать достижению поставленных образовательных целей и освоению учениками программы. Именно это подтолкнуло меня к созданию колеса – желание помочь педагогам найти нужное решение в том, как педагогические задачи могут обусловить применение технологий, а не наоборот.

Итак, как же это работает?

Модель Падагогического колеса объединяет в себе несколько разных сфер педагогического мышления. Она связывает в единой схеме мобильные приложения с образовательными целями, которым они могли бы служить. Модель позволяет педагогам определить дидактическое место и цель разнообразных образовательных видов деятельности с использованием приложений в контексте общих целей курса, увязывая их с более широкими образовательными потребностями учащихся.

Следует рассматривать колесо как опорную схему, предлагающую серию задач и вопросов, структурированную последовательность подсказок, побуждающих учителя к размышлениям о процессе обучения от планирования до воплощения. Эти подсказки взаимосвязаны подобно подшипникам колеса, когда выбор в одной области оказывает влияние на решения в других областях. Рассматривайте каждую область, как некий фильтр, через который вы пропускаете все, что делаете. Таких фильтров пять, поговорим о каждом более детально.

ПЯТЬ ФИЛЬТРОВ

1. Качества и способности выпускника

Качества выпускника в центре планирования процесса обучения. Качества выпускника – это долгосрочные цели образовательной деятельности. Мы должны задумываться о том, какой тип человека будет сформирован в результате реализации нашей программы — о его нравственных и гражданских качествах, ответственности, социализации в сегодняшнем и завтрашнем обществе. Учитель должен постоянно держать в фокусе, каким образом его обучение способствует развитию этих качеств. Необходимо особенно четко сформулировать, какими качествами должен обладать выпускник по окончании программы, т.е. по каким признакам мы поймем, что обучение успешно, и выпускник соответствует ожиданиям общества как лидер и человек, способный изменить мир вокруг. Как еще преподаватель может помочь ученику понять, произошли ли в нем изменения?

Многие образовательные учреждения во всем мире работают над качествами выпускника и постоянно сверяют с ними образовательные программы. Мое интервью с профессором Джеффом Скоттом, опубликованное в блоге под названием « Развивайте эти качества и вы будете востребованы! » стало своеобразным откровением для многих университетских преподавателей. Речь идет о качествах и способностях, которые хотят видеть в выпускниках и ценят руководители и работодатели. Если у руководителей образовательных учреждений нет четкого представления о том, каким должен быть отличный выпускник, то как же педагоги смогут помочь своим ученикам стремиться к совершенствованию и стать лидерами в своей области?

Каждому учителю следует подходить к своему курсу и используемым методам, задаваясь вопросом «Как все, что я делаю, способствует формированию этих качеств? Каким способом я могу спроектировать содержание и виды деятельности, чтобы помочь ученикам добиться отличных результатов?»

2. Мотивация

Мотивация крайне важна для достижения наиболее эффективных образовательных результатов. Учителю полезно почаще задавать себе вопрос: «Для чего я это делаю?» Я вовсе не шучу. Имеются в виду планирование образовательных результатов, отбор содержания, видов деятельности, например, написание текстов или создание видео. В центре колеса модель мотивации 21 века, которую выработала наука. Она блестяще представлена в TED выступлении Дэна Пинка «Загадка мотивации»

FlipIt Blog Мышление в координатных плоскостях Самостоятельности, Мастерства и Цели, критическое осмысление всего, что педагог делает от идеи до оценки, на мой взгляд, существенно поможет ему обучать учеников на качественно новом уровне. Хорошие идеи, как применить принципы Дэна Пинка — самостоятельность-мастерство-цель в перевернутом классе вы найдете в блоге Барби Ханникат

3. Таксономия Блума

Таксономия Блума – прекрасный инструмент для планирования образовательных целей по развитию навыков высокого мышления. Мы начинаем с запоминания и понимания, на этом уровне легче всего поставить цели, но он менее эффективен в достижении изменений. Как правило, я рекомендую педагогам ставить хотя бы по одной образовательной цели на каждом уровне, продвигаясь к уровню создания, где и происходит развитие навыков высокого мышления. Ход рассуждений таков: «К концу изучения темы/урока/семинара/мастерской вы должны уметь…..» Только после тщательного обдумывания образовательных результатов следует переходить к выбору технологий, расширяющих возможности.

4. Использование технологий

Использование технологий служит достижению педагогических целей. При отборе приложений или сервисов необходимо опираться на соответствующие критерии. Настоящая версия колеса представляет ряд приложений, актуальных для осуществления целей и видов деятельности на момент публикации. По мере появления новых приложений необходимо регулярное обновление колеса. Учитель всегда должен находиться в поиске новых инструментов, наилучшим образом отвечающих его педагогическим целям и расширяющих возможности для их достижения.

5. Модель SAMR

Рубеном Пуэнтедура – Подмена, Приращение, Перепроектирование, Переопределение (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition), описывающая степени применения технологий. С помощью этого инструмента учитель может оценить, насколько применение технологий способствует (или нет) повышению уровня обучения в отличие от того, если б оно происходило без них. Модель SAMR будет крайне полезна при обдумывании, как вы планируете использовать отобранные технологии. Она широко используется в образовании, и вы найдете множество ресурсов онлайн, среди которых отличный Модель , разработанная(Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition), описывающая степени применения технологий. С помощью этого инструмента учитель может оценить, насколько применение технологий способствует (или нет) повышению уровня обучения в отличие от того, если б оно происходило без них. Модель SAMR будет крайне полезна при обдумывании,вы планируете использовать отобранные технологии. Она широко используется в образовании, и вы найдете множество ресурсов онлайн, среди которых отличный сайт Кэти Шрок

Очень полезен взгляд на эту модель глазами студентов, представленный в небольшом видеоролике.

Еще раз обратитесь к выбранным вами видам деятельности и подумайте, как вы будете использовать технологии для каждой задачи. Спросите себя: «Этот вид деятельности лишь является подменой (т.е. учащиеся могут легко справиться с задачей и без этой технологии) или я могу дополнить, модифицировать задачи, чтобы оптимизировать деятельность и повысить активность учащихся?» В итоге профильтруйте свои приемы и виды деятельности через «сито» Переопределения. Есть ли какие-то задачи, для решения которых можно построить такую деятельность, что без технологий не была бы возможна?

История падагогического колеса

В 2012 году во время семинара в Великобритании мне пришла в голову идея увязать приложения и сервисы вокруг колеса таксономии Блума в соответствии с уровнями познавательной деятельности. За основу была взята модификация модели Кратвола и Андерсона (2001), основанная на оригинальной таксономии Блума (1956), именно они объединили запоминание и понимание.

В первой версии Колеса уровни таксономии Блума находились в центре и учителя при использовании колеса начинали с выбора образовательных результатов в каждом уровне. Их целью было достижение результатов, способствующих развитию навыков мышления более высокого порядка на уровнях анализа и создания. Я отобрал 65 приложений, наиболее эффективных, с моей точки зрения, для достижения лучших результатов, и расположил их по внешнему краю колеса. И когда после семинара последовали просьбы педагогов использовать эту инфографику в работе, я понял, что стою на пороге рождения чего-то полезного.

Вернувшись в Австралию, я много размышлял о том, что есть эффективное обучение и что в нем главное. В результате во второй версии были добавлены характеристики качеств выпускника, а затем мотивация и модель SAMR (П4) в третьей. Два года спустя, когда модель была скачана с моего сайта 150000 раз, я добавил новые приложения и удвоил их число в каждой категории. И завершили модель критерии отбора приложений.

Запускаем колесо

Подумайте, каким образом вы можете использовать все пять фильтров, разрабатывая свою программу, планируя урок, обучая ваших учеников. Вникните в суть каждого фильтра и крутите колесо!

Пожалуйста, поделитесь своими успехами и примерами из вашей практики. Я буду рад, если вы свяжетесь со мной.

В текущем году я планирую создать онлайн ресурс об использовании этой модели педагогами с демонстрацией примеров и исследовательских проектов. Недавно я был в Китае. Там 145 млн педагогов. Да-да, только педагогов! И они стремятся к переменам, жаждут нового, открыты для профессионального развития и сотрудничества.

Ваши находки и опыт использования Падагогического колеса могут помочь тысячам педагогов не только в Китае, но и в мире. А главное — вы поможете своим ученикам стать отличными выпускниками и компетентными лидерами, кто может вести за собой, стремясь сделать этот мир лучше.

Ведь именно поэтому вы выбрали профессию педагога?

(перевод О.Евстифеевой)

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